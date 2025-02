Израильде бірден үш автобус жарылды

Times of Israel дерегінше, көліктердің ішіне бомбалар салынған. Авторлар жарылыстар іс жүзінде бір уақытта болғанын атап өтті. Белгілі болғандай, оқиға алдында жүргізушілерге көліктерді тоқтатып, жарылғыш құрылғылардың бар-жоғын тексеру керектігі айтылған.

Оқиға салдарынан ешкім зардап шекпеді. Полиция қызметкерлері жарылыс аймағындағы көлік қозғалысын тоқтатты.

3 buses exploded in the center of the country in the last hour.



We are lucky that the buses were empty.



We could have seen one of the biggest attacks we have ever seen today.



The event is not over yet. Pray for Israel. pic.twitter.com/YNQgVcs9PM