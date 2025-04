Американдық көшедегі адамдарға пышақпен шабуыл жасап, үш кәмелетке толмаған қызды жарақаттады

New York Post газеті жазғандай, күдікті бейтараптандырылды.

Басылымның дерегінше, зардап шеккендердің арасында сегіз бен 16 жас аралығындағы үш қыз және бір әйел бар. Олардың бірі Маймонид медициналық орталығында ауыр жағдайда.

Сондай-ақ, газет күдіктінің оқиға орнына келген полицияның пышақ тастау туралы бұйрығын елемегенін, құқық қорғау органдарына шабуыл жасамақ болғанын жазды. Осылайша, ер адамға бірнеше рет оқ атылып, ол ауруханаға жатқызылды.

BREAKING: Seven hospitalized after man with knife attacks children in Brooklyn before being sh*t by police



EMS removed one adult and two children from the scene, according to insiders and witnesses



One of the children is in critical condition at Maimonides Medical Center pic.twitter.com/shiIqoe8Fe