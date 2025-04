Түркиядағы қатты жер сілкінісіне байланысты Ердоған мәлімдеме жасады

2025 жылдың 23 сәуірінде сағат 14:50 шамасында Ыстамбұлда 6,2 баллдық жер сілкінісі болды. Тектоникалық тербелістер түрік мегаполисінің әртүрлі аймақтарында сезіліп, халық арасында дүрбелең тудырды. Ыстамбұл мен Бурсаның бірқатар аудандарында жер асты дүмпулері сезілді.

Ntv.com.tr басылымының мәліметінше, жер сілкінісіне қатысты өз мәлімдемесінде түрік көшбасшысы азаматтарға қолдау білдірді.

Moment of 6.2 magnitude earthquake in Istanbul captured on security camera footage pic.twitter.com/vLfFrF6dge