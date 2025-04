Иранда жойқын жарылыс болып, 400-ден астам адам зардап шекті

Иранның Fars агенттігінің хабарлауынша, порт қызметкерлері жарылыс болғанда оқиға орнында қанша адам болғанын айта алмаған, бірақ жарақат алушылар көп екеніне сенімді, тіпті арасында қаза тапқандар да болуы мүмкін.

БАҚ-тың хабарлауынша, жарылыс жанар-жағармай резервауарынан басталған өрттен болуы мүмкін. Fars мәліметтері бойынша, жарылыстың күшті болғаны соншалықты, тіпті Бендер-Аббас портынан кемінде 20 шақырым жерде орналасқан Парсы шығанағындағы Кешм аралындағылар да естіген. Жарылыс бірнеше шақырым радиустағы терезелерді де сындырған.

Иран ұлттық мұнай өнімдерін өндіру және тарату компаниясы жарылыстың мұнай инфрақұрылымына қатысы жоқ екенін хабарлады. МӨЗ және құбырлар штаттық режимде жұмыс істеп жатыр.

#BREAKINGNEWS:🇮🇷💥-Reports from Iran: A massive explosion has been heard in Bandar Abbas, with the cause still unclear at this time.#Iran pic.twitter.com/uluCCDiJTH