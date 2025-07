Күйеу жігіт қалындығын суретке түсіріп жатқанда үстіне найзағай түсіп қаза тапты

Гондураста жас қалыңдықты жағажайда найзағай басып қалды. Ол күйеу жігітпен бал айында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Need To Know (NTK) басылымының хабарлауынша, оқиға шағын Омоа қаласында болған. Жас жұбайлар қайғылы оқиғадан бір апта бұрын өткен үйлену тойынан кейін бал айын жағажайда өткізіп, демалып жатқан. Күйеу жігіт серуендеу кезінде қалыңдықты суретке түсіруді ұйғарған, сол сәтте күшті жарқыл аспанды жарқыратып жіберді. Найзағай қызды соғып, оның жанында тұрған ер адам да жерге құлады.

Оқиғадан кейін ерлі-зайыптылар ауруханаға жеткізіліп, дәрігерлер қалыңдықтың қайтыс болғанын растады. Оның күйеу жігіті де найзағайдан жарақат алған, бірақ жағдайы белгісіз.

Осының алдында жергілікті билік тұрғындарға елдегі қауіпті ауа райы туралы ескерткені атап өтілді. Қайғылы оқиғадан кейін олар тұрғындарды жағажайлар мен басқа да ашық жерлерде абай болуға шақырды.

