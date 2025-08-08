#Қазақстан
Әлем

Швеция Премьер-министрі шешім қабылдау үшін ЖИ қолданатынын мойындады

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 10:26 Фото: freepik
Швеция Премьер-министрі Ульф Кристерссон жасанды интеллект (ЖИ) құралдарын өз міндеттерін орындауда пайдаланып келгенін ашық мойындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

OfficeChai мәліметінше, премьердің тәсілі қарапайым болған: саясаткер мәселені қарама-қарсы көзқарастан қарастыру үшін ЖИ-ді қолданған.

Бұл оған әртүрлі жағдайларды өз пікіріне ғана сүйенбей, жан-жақты бағалауға мүмкіндік берген.

Кристерссон ЖИ жүйесіне құпия мемлекеттік құжаттарды жүктемегенін атап өтті. Оның орнына ол ЖИ-ді дәрігерлер секілді қосымша ақпарат пен жағдайды түсіну үшін пайдаланған.

Соған қарамастан, оның мойындауы қоғамдық ортада қатты сынға ұшырады. Сайлаушылар шешім қабылдау үшін алгоритм емес, адамды таңдағандарын айтты.

Сондай-ақ сарапшылар ЖИ жүйелері кейде "галлюцинация" жасай алатынын атап өтті — яғни жиі шынайы көрінетін, бірақ дұрыс емес ақпаратты тудырады. Бұған қоса, модельдер білім алған деректерде алалаушылықтар мен ескірген ақпарат болуы мүмкін. Сондықтан ЖИ көмегімен мәселені қарама-қарсы жақтан қарау қате шешім қабылдауға әкелуі ықтимал.

Бұған дейін Нигерияда ондаған әйелдер мен балалардың ұрланғаны туралы хабарланған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
