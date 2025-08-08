Швеция Премьер-министрі шешім қабылдау үшін ЖИ қолданатынын мойындады
OfficeChai мәліметінше, премьердің тәсілі қарапайым болған: саясаткер мәселені қарама-қарсы көзқарастан қарастыру үшін ЖИ-ді қолданған.
Бұл оған әртүрлі жағдайларды өз пікіріне ғана сүйенбей, жан-жақты бағалауға мүмкіндік берген.
Кристерссон ЖИ жүйесіне құпия мемлекеттік құжаттарды жүктемегенін атап өтті. Оның орнына ол ЖИ-ді дәрігерлер секілді қосымша ақпарат пен жағдайды түсіну үшін пайдаланған.
Соған қарамастан, оның мойындауы қоғамдық ортада қатты сынға ұшырады. Сайлаушылар шешім қабылдау үшін алгоритм емес, адамды таңдағандарын айтты.
Сондай-ақ сарапшылар ЖИ жүйелері кейде "галлюцинация" жасай алатынын атап өтті — яғни жиі шынайы көрінетін, бірақ дұрыс емес ақпаратты тудырады. Бұған қоса, модельдер білім алған деректерде алалаушылықтар мен ескірген ақпарат болуы мүмкін. Сондықтан ЖИ көмегімен мәселені қарама-қарсы жақтан қарау қате шешім қабылдауға әкелуі ықтимал.
