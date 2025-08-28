Аргентина президентінің кортежіне тас жаудырды
Сурет: Х/clashreport
Аргентина президенті Хавьер Милейдің қарсыластары оның сайлауалды шарасын өткізу кезінде кортежіне тас пен бөтелке лақтырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
TN телеарнасының мәліметінше, оқиға Буэнос-Айрес провинциясындағы Ломас-де-Самора қаласында болды.
"Милей ашық төбесі бар көліктен жиналғандарға сәлем беріп бара жатқан. Оның қасында сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп күдікке ілінген қарындасы Карина Милей отырған", – делінген ақпаратта.
Осы сәтте оның жақтастары мен полиция және наразылық білдірушілер арасында қақтығыс басталған. Қауіпсіздік мақсатында президенттің күзеті мемлекет басшысын жедел эвакуациялады.
🇦🇷 Javier Milei é retirado às pressas de uma carreata da campanha eleitoral após ser alvo de pedras e garrafas atiradas pela população. pic.twitter.com/Ty8auucvSf— Eixo Político (@eixopolitico) August 27, 2025
Президенттің ресми өкілі Мануэль Адорни тәртіпсіздіктерге экс-президент Кристина Фернандес де Киршнердің жақтастарын кінәлап, оқиға барысында ешкім зардап шекпегенін мәлімдеді.
Еске салсақ, 2025 жылдың ақпанында Аргентинада президентке криптовалюта жарнамасына байланысты импичмент жариялау талабы көтерілген еді.
