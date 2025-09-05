Ұлыбританияда герцогиня Кентская Екатерина дүниеден озды
The Sun басылымы Букингем сарайына сілтеме жасай отырып, герцогиня өте көңілді әрі музыканы жақсы көретін адам болғанын жазады. Ол Уимблдон финалисін құшақтап, сүйіп корольдік хаттаманы да бұзған және отбасылық міндеттерінен бас тартып, Халл мемлекеттік мектебінде музыкадан сабақ берген. Ал шәкірттері оның корольдік отбасынан екенін білмеген.
Сонымен қатар, ол музыкалық қайырымдылық ұйымдарын қолдап отырған. Спорт жанкүйерлері арасында Екатерина 32 жылдан астам уақыт бойы Уимблдон теннис турнирінің жеңімпаздарына кубоктар мен жүлделерді табыстау арқылы танымал болды.
"Букингем сарайы қатты қайғыра отырып, герцогиня Кентскаяның қайтыс болғанын хабарлайды. Ұлы мәртебелі ханым кеше түнде Кенсингтон сарайында өз отбасы ортасында өмірден өтті", делінген король III Чарльз кеңсесінің мәлімдемесінде.
Букингем сарайының үстіндегі жалау аза тұту белгісі ретінде төмен түсірілгені нақтыланады.
