#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540.05
629.16
6.65
Әлем

Ұлыбританияда герцогиня Кентская Екатерина дүниеден озды

Герцогиня Кентская Екатерина, Ұлыбритания, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 18:32 Сурет: wikipedia/герцогиня Кентская Екатерина
92 жасында Ұлыбританияда герцогиня Кентская Екатерина дүниеден озды. Ол британдық корольдік отбасының ең егде жастағы мүшесі болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Sun басылымы Букингем сарайына сілтеме жасай отырып, герцогиня өте көңілді әрі музыканы жақсы көретін адам болғанын жазады. Ол Уимблдон финалисін құшақтап, сүйіп корольдік хаттаманы да бұзған және отбасылық міндеттерінен бас тартып, Халл мемлекеттік мектебінде музыкадан сабақ берген. Ал шәкірттері оның корольдік отбасынан екенін білмеген. 

Сонымен қатар, ол музыкалық қайырымдылық ұйымдарын қолдап отырған. Спорт жанкүйерлері арасында Екатерина 32 жылдан астам уақыт бойы Уимблдон теннис турнирінің жеңімпаздарына кубоктар мен жүлделерді табыстау арқылы танымал болды.

"Букингем сарайы қатты қайғыра отырып, герцогиня Кентскаяның қайтыс болғанын хабарлайды. Ұлы мәртебелі ханым кеше түнде Кенсингтон сарайында өз отбасы ортасында өмірден өтті", делінген король III Чарльз кеңсесінің мәлімдемесінде.

Букингем сарайының үстіндегі жалау аза тұту белгісі ретінде төмен түсірілгені нақтыланады.

Бұған дейін 91 жастағы итальяндық модельер Джорджио Арманидың бақилық болғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Франция лазерлік қару жасауға келісімшарт жасасты
Әлем
11:07, Бүгін
Франция лазерлік қару жасауға келісімшарт жасасты
Ауғанстанда жер сілкінісі кезінде қаза тапқандар саны 2205 адамға жетті
Әлем
10:58, Бүгін
Ауғанстанда жер сілкінісі кезінде қаза тапқандар саны 2205 адамға жетті
Конор Макгрегор Ирландияның жаңа президенті атануы мүмкін
Әлем
10:35, Бүгін
Конор Макгрегор Ирландияның жаңа президенті атануы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: