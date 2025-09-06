#Қазақстан
Трамп Пентагон атауын соғыс министрлігі деп өзгертті

06.09.2025 09:35
5 қыркүйекте АҚШ президенті Дональд Трамп АҚШ-тың Қорғаныс министрлігінің атын өзгерту туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енді Пентагон соғыс министрлігі деп аталады. Алайда, Department of War сөз тіркесін "Әскери министрлік" деп аударуға да болады.

Ол Ақ үйде сөйлеген сөзі барысында құжатқа қол қойды.

Бұл оның президент болғалы 200-ші Жарлығы.

Атауды ресми түрде өзгерту, сондай-ақ жаңа департамент құру үшін конгресстің құжатты мақұлдағаны қажет, сондықтан атауды өзгерту ресми шара болып табылмайды. Жұма күні республикашылар Майк Ли, Рик Скотт және Грег Стьюб тиісті заң жобасын конгреске ұсынды.

"Атауды өзгерту айтарлықтай шығындарды, бүкіл әлемдегі үкіметтік ғимараттар мен әскери нысандардағы белгілер мен эмблемаларды жаңартуды қажет етеді", – деп атап өтті бастаманы сынаушылар.

Құжаттың мәтінінде Жарлық Қорғаныс министріне, оның ведомствосына және қарамағындағыларға жаңа атауды қосымша пайдалануға рұқсат береді.

Жарлыққа сәйкес, Пентагон басшысы Пит Хегсетт енді өз қызметін "соғыс министрі" деп атай алады. Ғимараттың бесбұрышты пішініне байланысты Пентагон деп аталатын қазіргі АҚШ Қорғаныс министрлігі 1947 жылы құрылған. Ведомство Әскери-теңіз министрлігін, Құрлық әскерлері министрлігін және әуе күштері министрлігін біріктіреді. Бұған дейінгі соңғы екеуі бір ведомство түрінде 1789 жылдан бері соғыс министрлігі ретінде жұмыс істеп келген.

1947 жылдан 1949 жылға дейін біріккен департамент Ұлттық әскери ведомствосы деп аталды, ал 1949 жылы қазіргі атауы - Қорғаныс министрлігіне ие болды.

1 қыркүйекте Михаил Кавелашвили АҚШ президенті Дональд Трампқа Грузияға көбірек көңіл бөлуге шақырған ашық хат жолдады.

