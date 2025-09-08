#Қазақстан
Әлем

Кореяда ер адам көшедегілерге қырғидай тиіп, себепсіз ұрып-соққан

Кореяда ер адам көшедегілерге қырғидай тиіп, себепсіз ұрып-соққан, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 10:40 Сурет: pixabay
Пхангё қаласының Кенги провинциясында ер адам 6 қыркүйек күні көшедегі алты жаяу жүргіншіге шабуыл жасап, соққыға жыққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға күндізгі уақытта болған. Ер адам көшедегі жүргіншілерге себепсізден-себепсіз тап беріп, ұрып-соға бастаған. ANews жергілікті басылымының жазуынша, ол бір әйелді жерге құлатып, аяқпен тепкілеген. Әйел айқайлап көмек сұраған кезде ғана адамдар оның жағдайына назар аударған.

Шабуыл жасаған ер адам өзіне қарсы тұра алмайтындарды таңдаған. Жәбірленушілердің арасында егде жастағы адамдар мен әйелдер бар. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері күдіктіні ұстады.

Бұл ретте, алты адам әртүрлі дене жарақатын алған. Зардап шеккендердің айтуынша, олар бұған дейін бұл ер адамды мүлде танымайтын.

Бұған дейін Стамбулда жаппай наразылық акциялары басталғанын жазғанбыз.

