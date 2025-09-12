#Қазақстан
Әлем

Чарки Кирк: АҚШ вице-президенті белсендінің табытын көтерді

Чарки Кирк: АҚШ вице-президенті белсендінің табытын көтерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 11:05 Сурет: Х/VP
Zakon.kz хабарлағандай, 11 қыркүйекте АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс белсенді Чарки Кирктің табытын көтерді.

Вице-президент марқұм Кирктің әйелі, оның екі кішкентай баласы және ата-анасымен бірге Солт-Лейк-Ситиден ұшып шыққан. Daily Mail дерегінше, саясаткер өз ұшағымен штатқа келіп, қаза болғанды Аризона штатының Финикс қаласындағы туған жеріне жеткізуге атсалысқан.

Марқұмның денесі Роланд Р. Райт атындағы Ұлттық гвардияның әскери базасына жеткізілді. Вэнс салтанатты форма киген әскери қызметкерлерге табытты ұшаққа кіргізуге көмектесіп, процеске өзі жетекшілік етті.

Чарки Кирк Трамптың ең сенімді серіктерінің бірі әрі ықпалды жастар белсендісі ретінде танылған. Ол 10 қыркүйек, сәрсенбі күні Юта университетінде сөз сөйлеп тұрған сәтінде белгісіз адам тарапынан атылып, қаза тапты. Күдіктіні ұстауға көмектескендерге ФБР сыйақы жариялады.

