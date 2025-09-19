#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері






#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері






Әлем

Ресейде адамдарымен бірге суға кеткен жол талғамайтын көліктің видеосы жарияланды

19.09.2025 09:38
Ресейдің Забайкалье өлкесінде сүңгуірлер Амудиса көлінде суға батып кеткен, ішінде бес адам қаза тапқан вездеходты видеоға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу деректеріне сәйкес, шынжыр табанды көлік таудан түсу кезінде тежеу жүйесінің істен шығуы салдарынан апатқа ұшыраған. Оқиғаға байланысты қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін қызмет көрсету фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Өлкелік Азаматтық қорғаныс және өрт қауіпсіздігі департаментінің хабарлауынша, іздестіру-құтқару операциясы бес қаза тапқан геологтың денесін судан шығаруымен аяқталды.

"Забайкалпожспас" сүңгуірлері суға батқан вездеходтың ішінен екі адамның денесін алып шықты. Амудиса көлінде, Калар ауданында жүргізілген іздестіру-құтқару жұмыстары аяқталды, – делінген хабарламада.

Ведомство өкілдері марқұмдардың денесі тану үшін орталық аудандық ауруханаға жеткізілетінін атап өтті. Сондай-ақ ауыр техника көмегімен суға батқан вездеходты жағаға шығару жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Бұған дейін Парижден ұшқан ұшақтың әуежай диспетчерін оятпайынша қона алмағаны хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
