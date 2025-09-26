Лукашенко Қазақстанмен әуе қатынасы мәселесіндегі ынтымаққа көңілі толмайтынын айтты
Фото: primeminister.kz
Беларусь Президенті Александр Лукашенко Қазақстанмен әуе қатынасына жағдай жасау саласындағы әріптестікке көңілі толмайтынын білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
23 қыркүйекте Беларусь Премьер-министрі Александр Турчинмен кездесу барысында Беларусь басшысы авиация саласындағы Қазақстанмен ынтымақтастық мәселесін қозғады. "БЕЛТА" басылымының жазуынша, Лукашенко көтерген мәселелердің бірі – Қазақстанның жекеменшік әуе компанияларының Беларусь арқылы ұшуы.
"Біздің ұшақтарға онда қызмет көрсетілмейді, жанармай құйылмайды. Сол сияқты ресейлік ұшақтарға қызмет көрсетіледі, жанармай құйылады, ал беларусьтікіне – жоқ, – деді Президент. – Бұл жағдайды түзету керек. Қазір бұл мәселе ерекше бақылауға алынды", – деді ол.
Лукашенконың айтуынша, мұндай жағдайда Беларусь өзінің ұлттық мүдделерін нақты ұстануы тиіс.
"Біз өз мүддемізді сақтауымыз керек, – деп атап өтті Александр Лукашенко. – Егер бұл мүдделер басқа елдермен сәйкес келсе – жақсы. Сәйкес келмесе – ымыра іздейміз. Адам ретінде қарым-қатынас жасаймыз. Себебі Қазақстан – бізге жат ел емес. Бұл – ЕАЭО аясында әріптес ел. Біз әрдайым Қазақстанмен жақсы қарым-қатынаста болдық. Бұл қатынастарды бұзуға болмайды. Бірақ ұлттық мүддемізді де ұмытпауымыз керек", – деді ол.
