#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Әлем

Қытайда бұрынғы ауыл шаруашылығы министрі өлім жазасына кесілді

Қытайда бұрынғы ауыл шаруашылығы министрі өлім жазасына кесілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 11:20 Сурет: pixabay
28 қыркүйекте Қытайдың бұрынғы ауыл шаруашылығы министрі Тан Жэньцзянь пара алғаны үшін өлім жазасына кесілді, дегенмен жазаны орындау екі жылға кейінге шегерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

NHK агенттігінің мәліметінше, үкім Цзилинь провинциясындағы Чанчунь қаласының орта деңгейлі халық сотында шығарылған. Сонымен қатар, Тан саяси құқықтарынан өмір бойына айырылды. Оның барлық жеке мүлкі мен заңсыз табыстары мемлекет пайдасына тәркіленеді.

2007 жылдан 2024 жылға дейін Тан Жэньцзянь орталық және жергілікті билік органдарында әртүрлі лауазымдар атқара жүріп, кәсіпкерлік қызмет, келісімшарттар жасау және кадр мәселелері бойынша ұйымдар мен жеке адамдарға қолдау көрсету үшін пара алып келген. Параның жалпы сомасы 268 миллион юаньнан (шамамен 38 миллион АҚШ доллары) асады.

2024 жылғы 25 шілдеде өткен сот процесінде бұрынғы шенеунік өз кінәсін мойындап, соңғы сөзінде өкініш білдірді. Осыны ескере отырып, сот оған өлім жазасын екі жылға кейінге қалдырумен үкім етті.

Бұл – үкімді орындау екі жылға шегеріледі деген сөз. Егер осы мерзім ішінде ол жаңа қылмыс жасамаса, өлім жазасы өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылады.

Тан Жэньцзянь Оңтүстік Қытайдағы Гуанси-Чжуан автономиялық ауданы халық үкіметі төрағасының орынбасары, Солтүстік-Батыс Қытайдағы Ганьсу провинциясы халық үкіметінің төрағасы қызметтерін атқарған. Сонымен қатар, ол ҚХР Ауыл шаруашылығы және ауылдық істер министрлігінің партиялық жетекші тобының хатшысы болған.

Бұған дейін Қытай тауларында әлемдегі ең биіктегі көпір ресми түрде ашылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алты жыл ілгерілеу: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері жарияланды
09:15, 17 наурыз 2025
Алты жыл ілгерілеу: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері жарияланды
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы - толық мәтін
23:23, 01 қыркүйек 2021
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы - толық мәтін
Кремльде Владимир Путиннің ауқымды баяндамасы болатыны жарияланды
11:10, Бүгін
Кремльде Владимир Путиннің ауқымды баяндамасы болатыны жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: