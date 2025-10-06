АҚШ-та Трамп енгізген тарифтерден кейін баға шарықтады
The Financial Times басылымының жазуынша, елде импортталатын тауарлардың құны өсуде. Бұл ретте, импорттық өнімдердің бағасы оның елдегі қоры азайған сайын артып отыр.
АҚШ-тың еңбек статистикасы бюросының мәліметіне сүйенсек, осы жылдың наурызынан тамызына дейін елде қымбаттады:
- аудиотехника (+14%);
- көйлектер (+8%);
- үй тауарлары (+5%).
"Бұл тауарлардың көпшілігі импорттық", – делінген басылымда.
🇺🇸 The impact of Trump’s tariffs is starting to show in consumer prices in the US, from cans of soup to car parts, – FT— Dzis Maksym (@DzisMaksym) October 5, 2025
For the past two years, commodity inflation has been close to zero. We are starting to see commodity inflation creeping up.
More and more companies are openly… pic.twitter.com/dZKrtnj7B1
Еске салсақ, Трамп сәуір айының басында шетелдік өнімдерді импорттауға ауқымды баж салығын жариялаған болатын. Оның сөзінше, тарифтер американдық бюджетке миллиардтаған доллар әкеледі.
Бұған дейін АҚШ-тың мемлекеттік қарызы рекордтық сомаға дейін өскенін жазғанбыз.