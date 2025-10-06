#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

АҚШ-та Трамп енгізген тарифтерден кейін баға шарықтады

Базар, сауда үйі, Америка, тұтынушылар , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 09:30 Сурет: pixabay
Америка халқы Дональд Трамп енгізген тарифтердің зардабын сезінуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Financial Times басылымының жазуынша, елде импортталатын тауарлардың құны өсуде. Бұл ретте, импорттық өнімдердің бағасы оның елдегі қоры азайған сайын артып отыр.

АҚШ-тың еңбек статистикасы бюросының мәліметіне сүйенсек, осы жылдың наурызынан тамызына дейін елде қымбаттады:

  • аудиотехника (+14%);
  • көйлектер (+8%);
  • үй тауарлары (+5%).
"Бұл тауарлардың көпшілігі импорттық", – делінген басылымда.

Еске салсақ, Трамп сәуір айының басында шетелдік өнімдерді импорттауға ауқымды баж салығын жариялаған болатын. Оның сөзінше, тарифтер американдық бюджетке миллиардтаған доллар әкеледі.

Бұған дейін АҚШ-тың мемлекеттік қарызы рекордтық сомаға дейін өскенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
