Әлем

Грузияда бесінші мемлекеттік төңкеріс әрекетінің алды алынды

Грузия премьер министрі, үкімет басшысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 14:12 Сурет: akorda.kz
Грузия премьер-министрі Ираклий Кобахидзе соңғы төрт жылда елде бесінші рет мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті болғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Рустави 2" телеарнасына берген сұхбатында ол төңкеріс жасау жоспарларының сәтсіздікке ұшырағанын және билік келесіні күтпестен дереу шаралар қабылдайтынын атап өтті.

"Соңғы төрт жылда біздің елімізде революция ұйымдастыруға бесінші әрекет жасалды. Бұл жолы да сырттан қолдау көрсетілген, билікті құлату кампаниясын қолдаған нақты ашық мәлімдемелер болды", – деді Грузия үкіметінің басшысы.

Оның сөзінше, құқық қорғау органдары президент сарайын басып алуға қатысқан тұлғаларды ұстау операциясын бастады және олардың барлығы жауапқа тартылатын болады.

Премьер-министр Грузия арнайы қызметтері жақында өткен сайлаулар кезінде қауіптерді жоюға сапалы жұмыс жүргізгенін де атап өтті.

Бұған дейін КХДР басшысы Ким Чен Ын Путинді туған күнімен құттықтағанын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Грузия президентінің саботаж жасауға ешқандай ресурсы жоқ - Ираклий Кобахидзе
16:18, 27 қазан 2024
Грузия президентінің саботаж жасауға ешқандай ресурсы жоқ - Ираклий Кобахидзе
Грузия премьер-министрі отставкаға кетті
19:46, 29 қаңтар 2024
Грузия премьер-министрі отставкаға кетті
Тоқаев Грузия премьер-министрімен келіссөз жүргізді
17:01, 06 ақпан 2025
Тоқаев Грузия премьер-министрімен келіссөз жүргізді
