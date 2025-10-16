Туристердің Тайландта естелікке тауар алудан бас таруы халықаралық дау тудырды
The Pattaya News басылымының мәліметінше, 13 қазанда Қытайдан автобуспен келген туристік топты жүргізуші мен қытайлық гид келісіп алып, қымбат дүкендердің қасына түсіріп тастаған. Гид саяхатшылардан естелікке тауар сатып алуын талап еткен, ал сатып алудан бас тартқандарды автобусқа қайта алмайтынын айтып қорқытқан.
Журналистердің айтуынша, сувенирлердің бағасы негізсіз түрде өте жоғары бағаланған. Әрбір сату кезінде гидке комиссия ретінде пайыздар берілген.
Бұл жағдай видеоға түсіріліп, әлеуметтік желілерде кең тарады. Қытай азаматтарының наразылығына Тайландтың туризм министрі Аттхакорн Сирилатаякорн назар аударып, тергеу жүргізуді тапсырды. Ол зардап шеккен туристердің құқықтарын қорғауға уәде берді.
A Chinese tour guide has been recorded forcing a group of Chinese tourists travelling in Thailand to purchase goods at a store he recommended, or they would not be allowed back on the bus. pic.twitter.com/7q6Qp84IYb— @ (@anthraxxxx) October 14, 2025
Бұған дейін Үндістанда қорық күзетшісін жолбарыс талап өлтіргенін жазғанбыз.