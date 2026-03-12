#Референдум-2026
Әлем

Иранның жаңа жоғарғы басшысы жарақат алды

Иранның жаңа жоғарғы басшысы Моджтаба Хаменеи АҚШ пен Израиль тарапынан жасалған бомбалау бірінші күні жарақат алған, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 12:56 Сурет: wikimedia
Иранның жаңа жоғарғы басшысы Моджтаба Хаменеи АҚШ пен Израиль тарапынан жасалған бомбалау бірінші күні жарақат алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның аяғы сыңған және басқа жеңіл жарақаттар алған.

CNN өз дерегіне сүйене отырып, 56 жастағы Хаменейдің аяғы сынғанын, көз астында көгеру бар екенін және бетінде шағын тыртықтар мен сызаттар бар екенін хабарлайды.

Иранның Кипрдегі елшісі Алиреза Салариан 11 наурызда мәлімдегендей, Хаменей сол авиаудара салдарынан жараланған, онда оның әкесі – марқұм жоғарғы басшы аятолла Али Хаменеи қаза тауып, сондай-ақ отбасының бес мүшесі қайтыс болған.

Саларианның сөзінше, Моджтаба Хаменей тағайындалғаннан бері жұрт алдына шықпаған, себебі жарақаттары қалпына келмеген.

Али Хаменеи 37 жыл Иранды басқарған, 1979 жылғы революцияны бастаған аятолла Рухолла Хомейнидің орнына келген. Ол 28 ақпанда АҚШ пен Израильдің Тегеранға жасаған соққысынан қаза тапқан. 4 наурызда Моджтаба Хаменейдің жаңа жоғарғы басшы болып тағайындалғаны туралы бейресми ақпарат тараған, ал 8 наурызда ресми түрде әкесінің орнына мұрагері деп жарияланған. Осы аралықта Израиль әскери күштері Хаменейдің кез келген мұрагерін өлтіруге қауіп төндіруді мәлімдеген.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
