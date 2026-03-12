#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Мәслихаттардың жергілікті билік жүйесіндегі рөлін күшейту қажет – Мемлекет басшысы

Мәслихаттардың жергілікті билік жүйесіндегі рөлін күшейту қажет – Мемлекет басшысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 13:26 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумында сөйлеген сөзінде мәслихаттардың өкілеттігіне тоқталып өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, мәслихаттардың өкілеттігін одан әрі кеңейтіп, нақтылай түсу қажет.

"Бұл – айрықша маңызы бар міндет. Олардың жергілікті билік жүйесіндегі рөлін күшейту қажет. Әкімдер халықпен кездескенде азаматтардың көбі нақты мәселелерді айтып, бірнеше сұрақ қояды. Сондай түйткілдер дұрыс шешімін табуы үшін депутаттық корпус белсенді түрде бақылау жасап, әкімдермен бірге жұмыс істеуі керек. Сондай-ақ мәслихаттардың ішкі жұмыс тәртібін ретке келтіріп, қайта қараған абзал. Олардың көптеген құзыреті әлі күнге дейін айқын емес. Бұл ахуал мемлекеттік басқару үдерісіне кедергі келтіріп отыр". Мемлекет басшысы

Мемлекет басшысының сөзінше, өз міндетін орындамаған немесе этиканы бұзған мәслихат депутаттарының жауапкершілігін күшейтетін нақты шаралар қабылдау қажет.

"Мұндай қадам халықтың саяси мәдениетін дамытуға және өкілді билік институтына деген сенімін нығайтуға мүмкіндік береді. Біз басқарудың ротациялық тәртібін мемлекеттік биліктің барлық деңгейіне біртіндеп енгізіп жатырмыз. Қазіргі таңда сайланатын әкімдердің өкілеттігі екі мерзіммен шектелген. Енді мәслихат төрағаларын ротация тәртібімен ауыстыру қағидатын енгізу керек деп санаймын. Бұрын мәслихаттарды басқаратын хатшылары болды, енді төрағалар басқарып отыр. Бұл, меніңше, дұрыс шешім болды. Алайда, олардың өкілеттігі де екі мерзімнен аспауы қажет. Осындай әдіс арқылы кәсіби депутаттық корпус қалыптастырып, оның тиімділігін арттыруға болады. Бұл ұстаным елімізде жүзеге асырылып жатқан реформалардың логикасына сай келеді".Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін мемлекет басшысы аймақтар өз бюджетін мұқият жоспарлап, табысын арттыруға баса мән беруге тиіс екенін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мәслихаттар толық цифрлық мемлекет құру мәселесіне белсенді атсалысуы қажет – Президент
13:41, Бүгін
Мәслихаттар толық цифрлық мемлекет құру мәселесіне белсенді атсалысуы қажет – Президент
Тоқаев: Мәслихаттардың жергілікті экономикалық саясатқа ықпалын арттыру мәселесіне айрықша назар аудару керек
11:49, 03 қазан 2024
Тоқаев: Мәслихаттардың жергілікті экономикалық саясатқа ықпалын арттыру мәселесіне айрықша назар аудару керек
Мемлекет басшысы ата-ана жауапкершілігін арттыру қажет деп санайды
12:33, 03 қазан 2024
Мемлекет басшысы ата-ана жауапкершілігін арттыру қажет деп санайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина узнала своих возможных соперниц до финала "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
14:47, Бүгін
Рыбакина узнала своих возможных соперниц до финала "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
Два скандальных бойца UFC подрались на турнире с Арманом Царукяном
14:31, Бүгін
Два скандальных бойца UFC подрались на турнире с Арманом Царукяном
23 тысячи зрителей хотят посмотреть на португальскую мегазвезду "Актобе" в Алматы
14:10, Бүгін
23 тысячи зрителей хотят посмотреть на португальскую мегазвезду "Актобе" в Алматы
Стало известно, кто из казахстанцев представит страну на этапе Кубка мира по биатлону
13:50, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанцев представит страну на этапе Кубка мира по биатлону
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: