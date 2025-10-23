Ғалымдар ғарышқа төрт мың айнаны орналастыруға қарсы шығып отыр
АҚШ байланыс жөніндегі федералдық комиссиясына (FCC) берілген өтінімге сәйкес, демонстрациялық EARENDIL-1 спутнигі 2026 жылғы сәуірде ұшырылмақ. Орбитаға шыққан соң ол 18×18 метрлік айнаны ашады және күн сәулесін Жердің таңдаулы аудандарына бағыттауға болатындығын көрсетеді. Бұған дейін Reflect Orbital АҚШ Әуе күштерінен SBIR бағдарламасы аясында 1,25 миллион доллар грант алған.
Болашақта компания "сұраныс бойынша күн сәулесін" ұсынуды жоспарлап отыр – яғни күн батқаннан кейін және күн шықпай тұрып ақылы аймақтарды жарықтандыру арқылы күнді ұзартуды көздейді.
Жоба авторларының айтуынша, олардың айналары шыны таза энергия өндірісін шың уақыттарда арттыруға, ауыл шаруашылық дақылдарының өсуін жақсартуға, қалалық жарықтандыруды ауыстыруға, апатты аймақтарға қосымша жарық беруге және тіпті "түнде жұмыс істеуге" мүмкіндік береді.
2030 жылға қарай Reflect Orbital күнге синхронды орбитада – күн мен түнді бөлетін терминатор сызығы бойында – төрт мың құрылғыдан тұратын топ құруды жоспарлап отыр. Компанияның мәлімдеуінше, бұл идея коммерциялық және мемлекеттік серіктестердің қызығушылығын тудырған, жоба толық қаржыландырылған және оған 250 мыңнан астам әлеуетті клиент өтінім берген.
Алайда астрономдар мен экологтар алаңдап отыр. Олар мұндай айналардың жарық ластануды күшейтетінін және экожүйеге кері әсерін тигізетінін ескертеді.
Сильверадо-Хиллс обсерваториясының астрономы Джон Берентайн, шағылдырылған сәуле айдан шамамен төрт есе жарық болады және оны бірден өшіру мүмкін болмайтынын атап өтті. Бұл тек мақсатты аймақты ғана емес, қоршаған жерлерді де жарықтандырады, дейді ол. Бұл жануарлар мен жәндіктердің мінез-құлқына әсер етіп, астрономиялық бақылауды қиындатуы мүмкін.
"Жобаның негізгі мақсаты – аспанды жарықтандыру және күнді ұзарту, ал астрономия үшін бұл апат", – деді Ұлыбритания Корольдік астрономиялық қоғамының директорының орынбасары Роберт Мэсси.
Reflect Orbital компаниясы бұл қауіп-қатерлерді назарда ұстап отырғанын мәлімдеді. Компания өкілдерінің айтуынша, жарық шағылысы қатаң түрде локализацияланады – шамамен бес шаршы километр аумақ қысқа уақытқа ғана жарықтандырылып, кейін айнаның бағыты өзгертіліп, сәуле Жерге бағытталмайды.
Еске салсақ, бұрын астрономдар алғаш рет аспан денесінің жаңа сақиналар түзгенін байқаған еді.