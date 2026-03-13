#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Әлем

Жерге магниттік дауылдар соғады

Жерге магниттік дауылдар соғады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 10:26 Сурет: xras.ru
Тыныш кезеңнен кейін Күн қайтадан белсенділік таныта бастады. 13 наурыздан бастап Күнде пайда болған короналық тесіктің салдарынан ұзаққа созылатын геомагниттік толқулар сериясы басталуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ресей ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы және Күн-жер физикасы институтының ғалымдары ескертті.

Мамандардың айтуынша, алдағы тәулікте Жерге бағытталған күн желі ағынының жылдамдығы артады. Соның салдарынан геомагниттік индекстер де көтеріле бастайды.

Ғалымдардың мәліметінше, күтіліп отырған толқулардың көзі Күн бетінде айқын көрінеді. Бұл – көлемі айтарлықтай үлкен әрі пішіні ерекше короналық тесік. Ол әдеттегі дөңгелек немесе "көбелек" тәрізді пішіннен гөрі, Күннің оңтүстік полюсінен солтүстік полюсіне дейін созылып жатқан алып жарықшаққа ұқсайды.

Зерттеушілердің айтуынша, мұндай құрылымдар көбіне ұзақ уақыт сақталады. Бір ай бұрын Күннің алдыңғы айналымы кезінде де осы аймақ байқалып, сол кезде пішіні "айдаһарға" ұқсас болған.

Сол уақытта G1–G2 деңгейіндегі (5 балдық шкала бойынша) орташа магниттік дауылдар тіркелген.

Ғалымдар құрылымның пішіні мен көлемі айтарлықтай өзгермегенін айтып, бұл жолы да магниттік дауылдардың шамамен сол деңгейде болуы мүмкін екенін болжайды. Модельдерге сәйкес, алғашқы геомагниттік толқулар бүгін түнге қарай басталуы ықтимал.

Айта кетейік, бұдан екі күн бұрын – 11 наурызда ғалымдар Күн белсенділігінің әдеттен тыс төмен деңгейде болғанын мәлімдеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Магниттік дауылдар күшті қарқынмен қайта оралуда
21:46, 01 қазан 2025
Магниттік дауылдар күшті қарқынмен қайта оралуда
Жерге күшті магниттік дауылдар жақындап келеді
13:26, 06 қараша 2025
Жерге күшті магниттік дауылдар жақындап келеді
Жерге қуаты күшті магниттік дауылдар жақындап келеді
15:39, 11 қараша 2025
Жерге қуаты күшті магниттік дауылдар жақындап келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
13:17, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
13:15, Бүгін
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
12:49, Бүгін
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
12:23, Бүгін
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: