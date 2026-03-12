#Референдум-2026
Әлем

Австралиядағы ирандық футболшылар елге қайтуға бел буған

Австралиядағы ирандық футболшылар елге қайтуға бел буған , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 16:34
Австралияда баспанаға орныққан 21 жастағы Иран ұлттық құрамасының шабуылшысы Мохаддесе Зольфи шешімін өзгертіп, елге қайтқысы келетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

RNZ басылымының мәліметінше, спортшы Иран елшілігімен байланысқа шыққан. Осылайша, ол Австралияда қалуды шешкен делегация мүшелері орналасқан қонақүйден шығарылған.

"Екі әйел футболшының бірі, оған баспана ұсынылса да, шешімін қайта қарады. Командадағы әріптестерімен кеңескеннен кейін ол Иран елшілігіне хабарласты. Австралияда адамдар өз шешімін өзгертуге құқылы, біз бұл шешімді құрметтейміз",- деді Австралияның ішкі істер министрі Тони Берк.

Халықаралық сарапшылардың пікірінше, спортшының шешіміне отбасының қамауға алынуы, мүлкінің тәркіленуі сияқты факторлар әсер еткен болуы мүмкін.

Осылайша Иран ұлттық құрамасының делегациясы Сиднейден Куала-Лумпур қаласына ұшып барған, онда оларды Малайзиядағы Иран елшісі күтіп алған. Артынша олар жолдарын жалғастырып, Иранға қайтқан.

Сурет: AFP

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Австралияда жүрген ирандық әйел футболшылардың жағдайын мұқият бақылап отырғанын мәлімдеген болатын.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ирандық футболшылар Трамптың назарына ілікті
13:33, 10 наурыз 2026
Ирандық футболшылар Трамптың назарына ілікті
Аңызға айналған Шыңғыс Есенаманов Қазақстан құрамасындағы мансабын аяқтады
16:15, 24 қыркүйек 2025
Аңызға айналған Шыңғыс Есенаманов Қазақстан құрамасындағы мансабын аяқтады
Бензема "Реалдағы" қоштасу матчын өткізді
13:48, 05 маусым 2023
Бензема "Реалдағы" қоштасу матчын өткізді
