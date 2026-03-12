Австралиядағы ирандық футболшылар елге қайтуға бел буған
RNZ басылымының мәліметінше, спортшы Иран елшілігімен байланысқа шыққан. Осылайша, ол Австралияда қалуды шешкен делегация мүшелері орналасқан қонақүйден шығарылған.
"Екі әйел футболшының бірі, оған баспана ұсынылса да, шешімін қайта қарады. Командадағы әріптестерімен кеңескеннен кейін ол Иран елшілігіне хабарласты. Австралияда адамдар өз шешімін өзгертуге құқылы, біз бұл шешімді құрметтейміз",- деді Австралияның ішкі істер министрі Тони Берк.
One of the seven members of the Iranian women’s football team offered asylum by Australia has decided to return home to Iran, according to the Australian interior minister, who said her former teammates had to be moved after she revealed their secret location. pic.twitter.com/HKlQWiaXS3— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 11, 2026
Халықаралық сарапшылардың пікірінше, спортшының шешіміне отбасының қамауға алынуы, мүлкінің тәркіленуі сияқты факторлар әсер еткен болуы мүмкін.
Осылайша Иран ұлттық құрамасының делегациясы Сиднейден Куала-Лумпур қаласына ұшып барған, онда оларды Малайзиядағы Иран елшісі күтіп алған. Артынша олар жолдарын жалғастырып, Иранға қайтқан.
Сурет: AFP
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Австралияда жүрген ирандық әйел футболшылардың жағдайын мұқият бақылап отырғанын мәлімдеген болатын.