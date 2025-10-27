Алаяқтар Лариса Долинаны қалай алдағаны белгілі болды — сот материалдары жарияланды
Сот сараптамасының кейбір материалдарын "Baza" Telegram-арнасы жариялаған.
Жарияланған деректерге сәйкес, сарапшылар Лариса Долинаның тұлғалық ерекшеліктерін нарциссистік және истериялық типтерге тән белгілермен сипаттайды: өзіне шектен тыс сенімділік, әлсіз тұстарын мойындамау және жоғары сенгіштік. Сонымен қатар, тығыз жұмыс кестесіне байланысты ол ұсақ-түйекке мән бермейтін көрінеді. Сарапшылар оны "қауіпсіздікке мұқтаж аңғал оптимист" деп атаған.
Алаяқтар әншіні алдау үшін бірнеше психологиялық тәсілдерді қолданған:
- ашық дереккөздерден жеке мәлімет жинау,
- "сынақ" қоңыраулар шалу,
- сенім тудыратын "аңыз" құру,
- эмоционалды қысым көрсету,
- және әлеуметтік оқшаулау.
Нәтижесінде, олар әншіні қорқытып, жақындарымен байланысын үздіріп, оның ақшасын "Росфинмониторингтің тексеру операциясы" деген сылтаумен жалған шоттарға аудартқан.
Айтишник Полина Лурье, Долинаның пәтерін сатып алған адам, мәміле кезінде бәрі тыныш өткенін айтады. Долина пәтерін үлкен үй алу мақсатында сататынын түсіндірген. Сауда барысында ол ешкіммен сөйлеспеген және әрекетіне сенімді болған.
Риелтор әншіден психиатр мен наркологтан анықтама сұраған, алайда Долина өзінің "Ресейдің халық әртісі" мәртебесін айтып, бұл талапты орынсыз деп санаған. Ал ақшаны беру кезінде қатысқан көмекшісі бастығымен дауласпай, оның шешімін дұрыс деп ойлаған.
Сарапшылардың қорытындысы бойынша, гипноз қолданылмаған, бірақ Долинаға күшті психологиялық әсер көрсетілген. Алаяқтар суреттер, бейнеқоңыраулар және дауыс интонациясы арқылы сенімге кірген.
Әнші мұндай алаяқтық схемалар туралы хабардар болғанына қарамастан, психологиялық қысымға төтеп бере алмаған. Сот Лариса Долинаны жәбірленуші деп танып, пәтерін қайтару туралы шешім қабылдады. Алайда сатып алушы әйел тұрғын үйсіз және 112 миллион рубль ақшасынан айырылып қалды.
Бұған дейін Мәскеу соты Лариса Долинаның пәтер сату мәмілесін жарамсыз деп тану туралы талабын қанағаттандырғаны хабарланған болатын.