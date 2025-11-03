Ақшаны бұрынғы күйеуіне берген: Астанада көлік сатуға қатысты даулы іс аяқталды
Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотында хабарланғандай, 2024 жылдың наурызында тараптар арасында автокөлікті сату-сатып алу шарты жасалған.
Сот дерегінше, келісімшарт бойынша көлік құны 10,5 млн теңге болып белгіленген. Оның 3,5 млн теңгесі келісімге дейін төленсе, қалған 7 млн теңге 2024 жылғы 21 мамырға дейін төленуі тиіс болған. Міндеттеменің орындалмауына байланысты азаматша Х. қарызды, өсімпұлды және сот шығындарын өндіру туралы талап арызбен сотқа жүгінген.
Сатып алушы өз кезегінде ақшаны толық төлегенін, қаражатты әйелдің бұрынғы күйеуіне бергенін айтқан. Оның сөзінше, сол ер адаммен ауызша келісім болған.
Алайда сот барысында үшінші тұлға жасаған ақша аударымдарында "көлікке төлем" деген белгі болмағаны және оның сатып алушы атынан есеп айырысуға заңды құқығы жоқ екені анықталды. Сондай-ақ міндеттемені басқа тұлғаға беру туралы жазбаша дәлелдер іс материалдарына ұсынылмаған.
Нәтижесінде сот сату-сатып алу шарты заңды және орындалуы тиіс деп танып, көлік берілгенімен, сатып алушының қалған соманы төлемегенін анықтады.
Сот шешімімен жауапкерден талапкердің пайдасына 7 млн теңге қарыз, өсімпұл және сот шығындары өндірілді.
Шешім заңды күшіне еніп, жауапкер тарапынан ерікті түрде орындалған.