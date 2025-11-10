#Халық заңгері
Әлем

Түркияға демалуға келген ресейлік әйел бір аптадан бері ұшты-күйлі жоғалған

Түркияға демалуға келген ресейлік әйел бір аптадан бері ұшты-күйлі жоғалған

10.11.2025 13:16
Қазан айының соңында Санкт-Петербургтің 41 жастағы тұрғыны 12 жастағы ұлын ертіп, демалысқа Антальяға барған. Алайда, сол жерде әйел із-түссіз жоғалып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Известия" газетінің мәліметінше, 31 қазанда әйел қонақүйден басқа бір демалушымен бірге шыққан. Ер адамның айтуынша, олар теңіз жағасында демалып, шомылғаннан кейін ол волейбол ойнауға кеткен, ал әйелді содан кейін қайта көрмеген.

Сол күні кешкі сағат 19:00 шамасында, жағажайдағы қоқыс жинаушының айтуынша, ресейлік әйел теңіз маңындағы отырғышта ұйықтап жатқан.

Одан кейін туристі көрген-білгендер болмаған.

Іздеу жұмыстарына құқық қорғау органдары, жағалау күзеті, құтқарушылар және Ресей консулдығының өкілдері қатысып жатыр. Алайда, әзірге ол нәтиже бермей тұр.

Бұған дейін Канар аралдарында он шақты туристі толқын алып кеткенін жазғанбыз.

Із-түссіз жоғалып кеткен қырғызстандық әйел Астанадан табылды
18:00, 01 сәуір 2024
18:00, 01 сәуір 2024
Із-түссіз жоғалып кеткен қырғызстандық әйел Астанадан табылды
Ақмола облысында патрульдік полицейлер жоғалған жасөспірімді тапты
10:24, 17 қазан 2025
10:24, 17 қазан 2025
Ақмола облысында патрульдік полицейлер жоғалған жасөспірімді тапты
Атырау облысында із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті көліктен табылды
09:35, 08 қаңтар 2025
09:35, 08 қаңтар 2025
Атырау облысында із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті көліктен табылды
