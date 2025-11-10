Түркияға демалуға келген ресейлік әйел бір аптадан бері ұшты-күйлі жоғалған
Сурет: freepik
Қазан айының соңында Санкт-Петербургтің 41 жастағы тұрғыны 12 жастағы ұлын ертіп, демалысқа Антальяға барған. Алайда, сол жерде әйел із-түссіз жоғалып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Известия" газетінің мәліметінше, 31 қазанда әйел қонақүйден басқа бір демалушымен бірге шыққан. Ер адамның айтуынша, олар теңіз жағасында демалып, шомылғаннан кейін ол волейбол ойнауға кеткен, ал әйелді содан кейін қайта көрмеген.
Сол күні кешкі сағат 19:00 шамасында, жағажайдағы қоқыс жинаушының айтуынша, ресейлік әйел теңіз маңындағы отырғышта ұйықтап жатқан.
Одан кейін туристі көрген-білгендер болмаған.
Іздеу жұмыстарына құқық қорғау органдары, жағалау күзеті, құтқарушылар және Ресей консулдығының өкілдері қатысып жатыр. Алайда, әзірге ол нәтиже бермей тұр.
