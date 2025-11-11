Трамп: Қазір Ақ үйде Си Цзиньпинді лайықты түрде қарсы алатын орын жоқ
Дональд Трамптың айтуынша, қазіргі кезде Ақ үйде Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинді немесе кез келген жоғары деңгейдегі қонақты лайықты түрде қабылдау мүмкін емес, деп хабарлайды Zakon.kz.
Fox News арнасына берген сұхбатында Трамп Ақ үйдің қазіргі жоспарлануы мемлекеттік іс-шаралар өткізуге қолайсыз екенін айтты.
"Егер бізге Қытайдан төраға Си келсе немесе қандай да бір үлкен мемлекеттік шара өтсе, бізде оны өткізуге лайық орын жоқ", – деді саясаткер.
Бұған дейін Вашингтонда Ақ үйдің шығыс қанатының қасбетін бұзу жұмыстары басталған еді. Бұл жерде жаңа салтанатты зал салу жоспарланған. Ал бұрынғы мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон қазіргі АҚШ президентін Ақ үйді бүлдіріп жатыр деп сынға алған.
Трамптың айтуынша, Ақ үйдегі жөндеу жұмыстары салдарынан Мелания Трамптың да жұмыс орны өзгерген. Бұрын бірінші ханымның кеңсесі шығыс қанатында орналасқан болатын, енді ол шағын кабинетке көшкен.
"Ол кішкентай кеңсеге ауысты. Ол өте ақылды әйел, егер қазір сұрасаңыз, бәрі жақсы деп айтады", – деді Трамп.
