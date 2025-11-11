#Халық заңгері
Әлем

Түркияда болған жанжал салдарынан 1000-нан астам футболшы ойыннан шектетілді

Түркияда болған жанжал салдарынан 1000-нан астам футболшы ойыннан шектетілді
11.11.2025 15:46
Түркия футбол федерациясы (TFF) өздерінің ресми сайтында букмекерлік кеңселерде бәс тіккені үшін күдікке ілінген 1024 футболшының аты-жөнін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Milliyet басылымының мәліметінше, Түркиядағы футболдағы бәс тігу жанжалы одан әрі өршіп, бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. Соңғы күндері әртүрлі дивизиондарда ойнайтын 1000-нан астам футболшы бәс тіккені үшін ойыннан шеттетілді. Олардың ішінде 27 ойыншы Түркия Суперлигасының клубтарында өнер көрсетеді.

Дисквалификацияланған футболшылардың қара тізімінде "Галатасарай", "Бешикташ", "Трабзонспор", "Антальяспор" және басқа да әйгілі клубтардың өкілдері бар.

Қазіргі уақытта TFF FIFA ұйымымен қосымша трансферлік терезе ашу мәселесін талқылап жатыр, себебі төменгі дивизиондағы клубтар дисквалификацияланған ойыншылардың орнын басатын жаңа футболшыларды тіркей алмай отыр.

Осыған байланысты ел чемпионатының екінші және үшінші лигаларындағы ойындар уақытша тоқтатылды.

Бұған дейін Рыбакинаның WTA басшысымен суретке түспеу себебін түсіндіріп бергенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
