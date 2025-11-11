Түркияда болған жанжал салдарынан 1000-нан астам футболшы ойыннан шектетілді
Milliyet басылымының мәліметінше, Түркиядағы футболдағы бәс тігу жанжалы одан әрі өршіп, бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. Соңғы күндері әртүрлі дивизиондарда ойнайтын 1000-нан астам футболшы бәс тіккені үшін ойыннан шеттетілді. Олардың ішінде 27 ойыншы Түркия Суперлигасының клубтарында өнер көрсетеді.
Дисквалификацияланған футболшылардың қара тізімінде "Галатасарай", "Бешикташ", "Трабзонспор", "Антальяспор" және басқа да әйгілі клубтардың өкілдері бар.
Қазіргі уақытта TFF FIFA ұйымымен қосымша трансферлік терезе ашу мәселесін талқылап жатыр, себебі төменгі дивизиондағы клубтар дисквалификацияланған ойыншылардың орнын басатын жаңа футболшыларды тіркей алмай отыр.
Осыған байланысты ел чемпионатының екінші және үшінші лигаларындағы ойындар уақытша тоқтатылды.
