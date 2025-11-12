Ирандық спортшы хиджабсыз акробатикалық трюктер жасағаны үшін ұсталды
Iran International дерегінше, норвегиялық Hengaw адам құқықтары ұйымы спортшының жексенбі күні кешке ұсталғанын хабарлаған.
Ұйым дереккөзіне сілтеме жасап, бұл қамауға алу қоғамдық орында киім кию ережелерін бұзған деп танылған көшедегі қойылыммен байланысты екенін мәлімдеді. Сондай-ақ ұйым Шариатиға ұсталғаннан кейін отбасымен қысқа телефон арқылы сөйлесуге рұқсат етілгенін, бірақ оның қазіргі орналасқан жері белгісіз екенін жеткізді.
Hengaw сонымен қатар Шариати ұсталғаннан кейін оның әлеуметтік желідегі аккаунттарын, соның ішінде шамамен 160 мың жазылушысы бар Instagram парақшасын, қауіпсіздік қызметкерлері бақылауға алғанын хабарлады.
Соңғы апталарда Иранның жоғары лауазымды шенеуніктері хиджаб туралы заңдарды қатаң сақтау қажеттігін бірнеше рет ескерткен. Иранның бас прокуроры Мохаммад Мовахеди-Азад исламдық киім нормаларын сақтау – діни міндет екенін және прокурорлар бұл талаптардың бұзылуына қатаң шара қолдануға тиіс екенін атап өткен.
Бұған дейін Ирандық стилист ерекше шаш үлгілерін жасаудағы шеберлігімен танылған болатын.