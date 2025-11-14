#Халық заңгері
Әлем

Түркияда 95 жылға сотталған 17 жастағы рецидивист ұсталды

14.11.2025 09:41
Түркияның Измир қаласындағы Каршияка ауданында полиция ондаған қылмыс жасағаны үшін айыпталып жүрген 17 жастағы жасөспірімді ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Haber Global мәліметінше, жасөспірім көптеген ұрлық жасағаны үшін 95 жыл 2 ай 9 күн мерзімге бас бостандығынан айырылған. Қашып кетуге әрекет жасағаннан кейін ол полиция операциясы барысында қайтадан ұсталған.

Жас жігіт өз жасырынған орнында қолға түсті.

Бұған дейін Қырғызстанда үйлену тойында болған поцелуйдан кейін жігіттің тілінің бір бөлігі мен төменгі ернінен айырылғаны туралы ерекше оқиға хабарланған еді. Сондай-ақ Таиландта жарақаты бар туристің ұшаққа жіберілмегені туралы да айтылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
