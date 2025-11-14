Түркияда 95 жылға сотталған 17 жастағы рецидивист ұсталды
Фото: pexels
Түркияның Измир қаласындағы Каршияка ауданында полиция ондаған қылмыс жасағаны үшін айыпталып жүрген 17 жастағы жасөспірімді ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Haber Global мәліметінше, жасөспірім көптеген ұрлық жасағаны үшін 95 жыл 2 ай 9 күн мерзімге бас бостандығынан айырылған. Қашып кетуге әрекет жасағаннан кейін ол полиция операциясы барысында қайтадан ұсталған.
Жас жігіт өз жасырынған орнында қолға түсті.
