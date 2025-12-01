#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Әлем

Жойқын су тасқыны болған Индонезияда енді жанартау мінез танытып жатыр

Жанартау, Индонезия, Семеру, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 20:36 Сурет: видеодан алынды
Индонезияда жүздеген адамның өмірін қиған су тасқынынан бөлек Семеру жанартауы атқылап, үш рет мінез танытты. Жан-жаққа жоғары температурадағы жанартау газы, күл және тау жыныстарының қалдықтары жаппай шашырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Antara мәліметінше, қазіргі уақытта Семеруге қауіптіліктің үшінші деңгейі танылды. 

"Шенеуніктердің айтуынша, дүйсенбіде Семеру жанартауы үш рет атқылаған, соңғы атқылау кезінде күлдің көкке көтерілу биіктігі 900 метрді құрағаны байқалды", делінген хабарламада.

Басылым мал басын сақтау үшін ауыл шаруашылығы министрлігі жем, дәрумендер мен дәрі-дәрмектер таратып жатқанын атап өтті.

Семеру - Индонезиядағы Ява аралындағы ең биік жанартау, оның кратерінде лавадан пайда болған көл орналасқан.

Бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Индонезия президенті Прабово Субианто мен Таиланд премьер-министрі Анутину Чарнвиракулуға осы елдер аумағындағы жойқын су тасқыны салдарынан орын алған көптеген адам шығынына байланысты көңіл айтқан болатын. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін Шри-Ланка президенті Анура Кумара Диссанаякеге де көңіл айту жеделхатын жолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Индонезияда тағы бір жанартау оянды
11:35, 26 мамыр 2025
Индонезияда тағы бір жанартау оянды
Түркістан облысында газ құю бекетіндегі жарылысқа қатысты қылмыстық іс қозғалды
21:53, 26 наурыз 2025
Түркістан облысында газ құю бекетіндегі жарылысқа қатысты қылмыстық іс қозғалды
Джо Байден: Газа секторындағы ауруханаға жасалған қарулы соққыға Израильдің қатысы жоқ
19:54, 18 қазан 2023
Джо Байден: Газа секторындағы ауруханаға жасалған қарулы соққыға Израильдің қатысы жоқ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: