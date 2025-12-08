#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Әлем

Жаңа Зеландияда түсірілім кезінде журналистке құс шабуыл жасап, қыздың бетін жырып жіберді

Жаңа Зеландияда түсірілім кезінде журналистке құс шабуыл жасап, қыздың бетін жырып жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 11:24 Сурет: Instagram/jessicatyson08
Окленд іскерлік орталығындағы түсірілім кезінде тележурналист Джесс Тайсон оқыс оқиғаға тап болды. Оған күтпеген жерде құс шабуылдап, бетін жырып жіберді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Джесс Тайсон – бұрынғы Жаңа Зеландия аруы және Māori TV тілшісі. Бойжеткен оқыс оқиға алдында түсірілім жасап, оны қайталмаққа ниет білдіріп тұрған.

Күтпеген соққыдан кейін қыз көзін қолымен басып, кері қарай бұрылып кеткен. Оператор одан қан кетіп жатқанын байқап, түсірілімді тоқтатады. Тілшіге қажетті көмек көрсетілген.

Журналист оқиғаның үзіндісімен Instagram парақшасында бөлісті.

Кейінірек көзіндегі жараның суретін де жариялады.

Сурет: Instagram/jessicatyson08

"Өте біртүрлі. Жақында ғана саусағымды кесіп алып едім, одан кейін велосипедтен құлап, қолымды жарақаттадым, ал енді бұл...",- деп жазды ару.

Бұған дейін Жаңа Зеландияда ер адамның құны 20 мың доллар тұратын әшекейді жұтып қойғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алдағы жүз жылдықта Жер бетінен 500-ден астам құс түрі біржола жойылады
09:44, 25 маусым 2025
Алдағы жүз жылдықта Жер бетінен 500-ден астам құс түрі біржола жойылады
Қатты аяз кезінде қалай қорғану керек
17:25, 12 қаңтар 2023
Қатты аяз кезінде қалай қорғану керек
Мұғалім жаңажылдық шыршаны безендіру кезінде құлап түсті: Аймағанбетов кінәлілерді жазалауды талап етті
09:53, 23 желтоқсан 2024
Мұғалім жаңажылдық шыршаны безендіру кезінде құлап түсті: Аймағанбетов кінәлілерді жазалауды талап етті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: