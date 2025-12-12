Парашютші ұшақ қанатына ілініп, оқыс бола жаздады
Sky News мәліметінше, оқиға 20 қыркүйекте Солтүстік Квинслендте болған. Cessna Caravan ұшағы Талли әуежайынан 16 адамдық топтық парашютпен секіру үшін ұшып шыққан.
Парашютші Адриан Фергюсон секіруді таза орындауға тырысқанымен, дайындық кезінде оны ашылып кеткен парашют кері итеріп, ол ұшақтан еріксіз құлап түскен. Осы кезде оның аяқтары ұшақтың сол жақтағы көлденең тұрақтандырғышына соғылып, әуе техникасына айтарлықтай зақым келтірген.
Оған дейін спортшы аяқтарымен ұшақ бортына қатты соғылып, табанын жарақаттап алған. Абырой болғанда, Фергюсон жағдайды тез бағалап, арнайы пышақпен артық арқан-бауларды кесіп, негізгі парашютін аша алған.
Төтенше жағдай кезінде 13 парашютші ұшақтан секіріп үлгерген, ал тағы 2 адам есік маңында қалған. Оқиғадан кейін ұшақ жоғары жылдамдықпен төмен құлдилай бастаған, осылайша Брисбендегі әуе қозғалысын басқару орталығына төтенше жағдай туралы сигнал берілген.
