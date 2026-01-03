#Халық заңгері
Әлем

АҚШ-та парашютші футбол қақпасының торына ілініп, 10 метрден құлады

2 қаңтарда Armed Forces Bowl матчынан бұрын, Rice және Texas State командаларының арасында, парашютші қақпа торын ұстап тұрған арқанға ілініп, 10 метр биіктен жерге құлады, деп хабарлайды Zakon.kz.
2 қаңтарда Armed Forces Bowl матчынан бұрын, Rice және Texas State командаларының арасында, парашютші қақпа торын ұстап тұрған арқанға ілініп, 10 метр биіктен жерге құлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Парашютші ауыр жарақат алмаған және оқиға орнын өздігінен тастап кетті. Оқиға АҚШ Қарулы күштері кубогы матчы басталар алдында бірнеше сәт бұрын орын алған. New York Times мәліметінше, шоу бағдарламасында бес парашютшінің қонуы жоспарланған еді.

Алайда іс жүзінде тек үш парашютші белгіленген жерге қонған. Бір парашютші торға ілініп қалса, екіншісі стадионнан тыс жерде қонған.

"Көрермендердің ешқайсысы зардап шеккен жоқ", – деп хабарланған.

Күні кеше Италияда да қызық оқиға болды: ол бір елен қалалық теміржол жолына шыққан.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
