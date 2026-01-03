#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Әлем

АҚШ-та жекеменшік тікұшақ жолаушыларымен бірге тауда құлады

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 10:34 Фото: pexels
АҚШ-тың Аризона штатында, Финикс қаласының маңындағы таулы аймақта жекеменшік тікұшақ құлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ABC News телеарнасының дерегінше, оқиға жергілікті уақыт бойынша сағат 11:00 шамасында (Астана уақытымен 23:00) болды. Тікұшақта төрт адам болған. Қазіргі уақытта олардың жағдайы белгісіз.

Құтқару қызметтері таудағы, Телеграф каньонының маңындағы алыстағы апат орнына жетуге әрекет жасап жатыр.

Ұлттық көлік қауіпсіздігі кеңесі мен Азаматтық авиация федералдық басқармасы апаттың себебін тексеріп жатыр.

Еске сала кетсек, бұған дейін Килиманджаро тауы маңында да жолаушылармен бірге құтқару тікұшағы апатқа ұшыраған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
АҚШ-та парашютші футбол қақпасының торына ілініп, 10 метрден құлады
12:28, Бүгін
АҚШ-та парашютші футбол қақпасының торына ілініп, 10 метрден құлады
Дағыстанда адам толы тікұшақ үй үстіне құлады
19:44, 07 қараша 2025
Дағыстанда адам толы тікұшақ үй үстіне құлады
АҚШ-та 600 мыңдай үй циклонның кесірінен жарықсыз қалды
15:54, 21 қараша 2024
АҚШ-та 600 мыңдай үй циклонның кесірінен жарықсыз қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: