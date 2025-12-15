#Халық заңгері
Әлем

Берлиндегі АҚШ пен Украина келіссөздерінің қорытындысы жария болды

Келіссөз, Берлин, Германия, Украина, АҚШ, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 19:45
Берлиндегі (Германия) америкалық және украиндық делегациялардың келіссөздерінің екінші раунды аяқталды. Бұл туралы Украинаның "5 арнасы" Владимир Зеленскийдің коммуникациялар жөніндегі кеңесшісі Дмитрий Литвинге сілтеме жасап жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, тараптар 20 тармақтан тұратын бейбіт жоспарды егжей-тегжейлі талқылады. Украиналық БАҚ кездесу шамамен екі сағатқа созылғанын айтады.

The Guardian басылымы түсіндіріп өткендей, өз мәресіне жеткен келіссөздер шешілмеген аумақтық дауларға байланысты нәтижесіз деп танылды.

АҚШ делегациясының құрамында президенттің арнайы өкілі Стивен Уиткофф және Дональд Трамптың күйеу баласы, кәсіпкер Джаред Кушнер де бар.

Украина тарапынан Украина президенті Владимир Зеленский, Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы Рүстем Умеров және УҚК Бас штабының бастығы Андрей Гнатов қатысты.

Бұған дейін Трамптың қолқалауымен Лукашенко 123 шетелдікке рақымшылық жасағаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
