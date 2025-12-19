Ресейлік әйел қоғамдық дәретханадан 600 мың теңге тауып алып, оларды ішімдік пен саунаға жұмсаған
Якутияда (Ресей) сауда орталығындағы дәретханада зейнеткер ақша толы пакетін ұмыт қалдырған. Бұл сәтті байқап қалған әйел қомақты қаражатты өзі иемденген. Полиция күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өңірдегі ІІМ мәлімдегендей, зейнеткер полиция бөліміне 95 мың рубль (613 мың 683 теңге) жоғалғаны туралы өтінішпен жүгінген. Егде жастағы әйел сауда орталығының дәретханасында ақша толы пакетін ұмытып кеткен.
Полицейлер ақшаны зейнеткердің артынан дәретхана кабинасына кірген 45 жастағы әйел иемденгенін анықтады.
Ұрлық жасады деген күдікті ұсталды, әйел қаражаттың қомақты бөлігін ішімдікке, азық-түлікке және саунаға баруға жұмсап та үлгерген. Енді оған қатысты қылмыстық іс қозғалды, ол бес жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
