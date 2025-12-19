Иранда "ақырзаманның бір белгісі" көрінді - бейнежазба
Daily Mail басылымының жазуынша, мұндай табиғи құбылыстар қасиетті кітапта ақырзаманның белгілері ретінде аталған.
Мәселен, Иоанн Богословтың "Аян" кітабында судың қанға айналуы апокалипстік оқиғалардың нышаны ретінде сипатталады. Атап айтқанда, кітаптың 16-тарауында өзендер мен су көздерінің қан түстес болып өзгеретіні баяндалады.
Мұндай құбылыс Иранға тиесілі Ормуз аралында жауған нөсер жаңбырдан кейін тіркелді. Соның салдарынан жағалаудың бір бөлігі қанық қызыл түске боялған. Бұл ерекше көрініс Парсы шығанағындағы "Қызыл жағажай" аумағында байқалған.
The scene in Hormuz Island, off Iran's coast, following heavy rainfall earlier today. pic.twitter.com/Wu6zxDUIkm— Joe Truzman (@JoeTruzman) December 16, 2025
Алайда France24 телеарнасы бұл құбылыстың табиғи түсіндірмесі бар екенін және биологиялық факторлармен байланысты еместігін мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, су мен құмның қызыл түске боялуы арал топырағында темір оксидінің көп болуынан туындайды. Қатты жауын кезінде минерал бөлшектері өзенге шайылып, сағаны қоңыр-қызыл, қанды реңкке бояйды.
