Әлем

Жапонияда тағы да жер сілкінісі болды

Жер сілкінісі, Жапония, Аомори, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 09:57 Сурет: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Жапонияның Аомори префектурасының шығысында 5,5 баллдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас метеорологиялық агенттіктің деректеріне сәйкес, жер асты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша 10:29-да (Астана уақыты бойынша 06:29-да) тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы 50 шақырым тереңдікте орналасқан.

Зардап шеккендер мен өңірде орналасқан АЭС жұмысындағы ақаулар туралы ақпарат түскен жоқ.

Сарапшылар аймаққа цунами қаупі төніп тұрмағанын айтады.

Бұған дейін 8 желтоқсанда Жапонияның солтүстігінде биылғы ең күшті жер сілкінісі болғаны хабарланған. 7,6 балдық жер сілкінісінен кейін билік бірден цунами қаупі барын ескертіп, дабыл қаққан.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
