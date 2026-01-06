Жапонияда қатты жер сілкінісі болды
Жапонияның метеорологиялық агенттігі (JMA) Симанэ префектурасында небәрі 16 минутта төрт жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
JMA деректеріне сәйкес, біріншісі Астана уақыты бойынша сағат 6:18-де тіркелді. Жер сілкінісінің ошағы 10 шақырым тереңдікте орналасқан. Зілзала ошағы аймағында Жапонияда қабылданған жеті балдық шкала бойынша жер асты толқындарының магнитудасы 5+ балл болды.
Одан кейін 6:24, 6:28 және 6:34-те тағы үш жер сілкінісі тіркелді. Олардың магнитудасы сәйкесінше 4,5, 5,1, 3,8 балл болды.
Жер асты дүмпулері цунами қаупін тудырмағаны нақтыланады. Сондай-ақ зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
Сонымен қатар, әлеуметтік желіде жапондықтар жер сілкінісі кезінде түсірілген видеолармен жаппай бөлісуде.
Бұған дейін Қазақстанның оңтүстігінде 5 қаңтарда жер сілкінісі болғаны хабарланған болатын.
