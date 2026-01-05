#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның оңтүстігінде жер сілкінісі тіркелді

Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Жамбыл және Алматы облыстарының шекарасында жер дүмпуі сезілді. Бұл туралы ҚР Ұлттық деректер орталығының мәлімдемесінен белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми мәліметтерге сәйкес, бүгін, 2026 жылғы 5 қаңтарда сағат 10:15-те Отар ауылынан солтүстікке қарай 30 км жерде жер сілкінісі тіркелді.

"Магнитудасы – 3,7", – делінген басылымда.

Сурет: kndc.kz

Бұған дейін Қазақстанда 2,1 млн гектар жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
