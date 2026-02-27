Түркияда кезекті жер сілкінісі тіркелді
Фото: pixabay
Түркияның Кахраманмараш провинциясында 4,7 баллдық жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы Түркия үкіметі жанындағы апаттарға қарсы күрес басқармасы (AFAD) мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az басылымының ақпаратына сәйкес, жер асты дүмпулері 26 ақпанда Қазақстан уақыт бойынша 22:17-де тіркелді. Элемент ошағы 7 км тереңдікте жатқан.
Зілзала көрші провинцияларда да сезілген. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
Еске салсақ, 17 ақпан, сейсенбі күні Алматы тұрғындары да жер сілкінісін сезді. Оның ошағы Алматыдан 74 км шығысқа қарай Қазақстан аумағында орналасқан. Қалада 2 баллдық деңгейде сезілді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript