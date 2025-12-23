Ресей АҚШ-қа қарсы жаңа қару құрастыруда
PBS мәліметінше, НАТО-ға мүше елдердің екі барлау қызметі Ресейге мұндай қару Батыстың ғарыштағы үстемдігін шектеу үшін қажет деп есептейді.
Барлау деректеріне сәйкес, "аймақтық әсер ету қаруы" деп аталатын жүйе Starlink спутниктерін орбитада қозғалатын шрапнель бұлттарымен жауып, істен шығаруды көздейді. Тығыздығы жоғары жүздеген мың ұсақ бөлшек спутниктерді жарамсыз етуі тиіс.
Аталған бөлшектердің көлемі бірнеше миллиметр ғана болады, сондықтан оларды жердегі және ғарыштағы бақылау жүйелері анықтай алмауы мүмкін. Алайда сарапшылар мұндай қару ғарышта қауіп тудыруы мүмкін екенін айтуда.
Сонымен қатар, ақпараттарда Ресей бұл жүйені қашан іске қоса алатыны, сынақтан өткен-өтпегені және зерттеулердің қай деңгейде екені нақты көрсетілмеген. Зерттеу нәтижелерімен таныс шенеуніктердің бірінің айтуынша, "жүйе белсенді түрде әзірлену үстінде".
Бұған дейін Жерде қатарынан үш күн бойы магниттік дауыл жүретіндігін жазғанбыз.