Жерде қатарынан үш күн бойы магниттік дауыл жүреді
Алдағы үш күнде жойқын геомагниттік дауыл тұрады. Бұл жайлы Насреддин Туси атындағы Шамахин астрофизикалық обсерваториясы (Әзірбайжан) мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Report.az дерегіне сүйенсек, 22-24 желтоқсан аралығында G1-G2 деңгейіндегі, яғни әлсіз және орташа қарқындылықтағы геомагниттік дауыл күтіледі.
Бұл құбылыстың пайда болу себебі қазіргі уақытта геоэффективті позицияда тұрған күн сәулесіндегі тәждік жарықтар әсері.
Магниттік дауыл күндері ауа-райына аса тәуелді адамдарда көңіл-күйдің құбылуы мен әлсіздік білінуі мүмкін.
Метеорологиялық тәуелділік әртүрлі белгілермен сипатталады:
- бас ауруы,
- буын немесе бұлшықет ауруы,
- қан қысымының ауытқуы,
- жалпы әл-ауқаттың нашарлауы.
Бұған дейін 8 желтоқсанда Күн бетінде бес жарқыл тіркелгенін жазғанбыз.
