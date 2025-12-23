#Халық заңгері
Жерде қатарынан үш күн бойы магниттік дауыл жүреді

Жерде қатарынан үш күн магниттік дауыл жүреді , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 10:29 Сурет: xras.ru
Алдағы үш күнде жойқын геомагниттік дауыл тұрады. Бұл жайлы Насреддин Туси атындағы Шамахин астрофизикалық обсерваториясы (Әзірбайжан) мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Report.az дерегіне сүйенсек, 22-24 желтоқсан аралығында G1-G2 деңгейіндегі, яғни әлсіз және орташа қарқындылықтағы геомагниттік дауыл күтіледі.

Бұл құбылыстың пайда болу себебі қазіргі уақытта геоэффективті позицияда тұрған күн сәулесіндегі тәждік жарықтар әсері.

Магниттік дауыл күндері ауа-райына аса тәуелді адамдарда көңіл-күйдің құбылуы мен әлсіздік білінуі мүмкін.

Метеорологиялық тәуелділік әртүрлі белгілермен сипатталады:

  • бас ауруы,
  • буын немесе бұлшықет ауруы,
  • қан қысымының ауытқуы,
  • жалпы әл-ауқаттың нашарлауы.

Бұған дейін 8 желтоқсанда Күн бетінде бес жарқыл тіркелгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
