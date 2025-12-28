#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Әлем

Еуропаның үш елінде табиғат мінез танытып жатыр: зардап шеккендер мен қаза тапқандар бар

Қатты жел, ағаштардың құлауы, Швеция, Финляндия, Норвегия, табиғи апат, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.12.2025 16:18 Сурет: t.me/dwglavnoe
Йоханнес теңіз дауылы салдарынан Швеция, Норвегия және Финляндияда қалың қар жауып, қатты жел тұрды. Салдарынан электр желілері үзіліп, ондаған мың үй жарықсыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Йоханнес" теңіз дауылы мен одан туындаған қатты жел әрі жауған қалың қар көлік пен паром қатынасын да тоқыратып қойды, деп жазады DW.

Швецияда 40 мың үй жарықсыз қалды. Стокгольмнан 200 шақырым қашықтықта орналасқан Сандвикен қаласында үстіне ағаш бұтағы құлап, ер адам қайтыс болды.

Hemab энергетикалық компаниясының қызметкері де опат болды. Ашық аспан астындағы жұмыстарды орындау кезінде оған да ағаш құлады.

Финляндияда дауылды жел Женевадан ұшып келген Swiss Airlines жолаушылар ұшағын ұшу-қону жолағынан ұшырып кете жаздады. Әбүйір болғанда оны үйілген қар ұстап қалды. Зардап шеккендер жоқ.

Бұған дейін Эйфель мұнарасы маңында отшашу атқандар жаппай ұсталып жатқаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шығыс Қазақстан облысындағы апат салдарынан ауылдың 10 мың тұрғыны жарықсыз қалды
09:58, 22 шілде 2023
Шығыс Қазақстан облысындағы апат салдарынан ауылдың 10 мың тұрғыны жарықсыз қалды
Ақтөбе облысында тікұшақ құлады: зардап шеккендер мен қаза тапқандар бар
12:40, 09 қараша 2024
Ақтөбе облысында тікұшақ құлады: зардап шеккендер мен қаза тапқандар бар
Алматы әуежайында 30-дан астам рейс тоқтатылды немесе кейінге қалды
16:30, 16 ақпан 2024
Алматы әуежайында 30-дан астам рейс тоқтатылды немесе кейінге қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: