Таиландтағы ядролық жарылысқа ұқсас ерекше отшашу тұрғындарды шошытты
Сурет: pixabay
Таиландта бұрын-соңды болмаған ерекше отшашу атылды – аспандағы жарқыл ядролық саңырауқұлаққа ұқсас пішінге еніп, ал жарылыстан кейін қалған түтіннің ізі отшашудың өзінен де қорқынышты әсер қалдырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түтін баяу тарап, аспанда нағыз "апокалипсис" көрінісін елестеткендей әсер берді. Бұл сәттің видеосы әлеуметтік желілерде әп-сәтте кеңінен тарады.
Кейбір адамдар мұны "отты өнер" деп бағаласа, енді біреулер бұл шоуды "жаппай қырып-жоятын отшашу" деп атап кетті.
- Әрі ғажап, әрі қорқынышты!
- Көңілімізге қорқыныш емес, қуаныш сыйлайтын отшашуларымызды ата берейікші!
- Түк те әдемі емес, тек үрей тудырады.
- Мен сол жерде болдым, бұл сәт қандай қорқыныш тудырғанын айтып жеткізу қиын
