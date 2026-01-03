Бурак Өзчивит Ресейге "Стамбұлдың ең әдемі қызын" алып барады
Әлемге кеңінен танымал түрік актері Бурак Өзчивит ("Османның негізі", "Қара махаббат", "Шырылдаған торғай") Ресей сахнасында "Стамбұлдың ең әдемі қызы" атты моноспектаклін ұсынбақ. Қойылымның өзегінде — автожөндеуші Октайдың тағдыры суреттеледі. Ол бұзылған көліктен де, өзі "Стамбұлдың ең әдемі қызы" деп атайтын әйелден де өз өмірінің бейнесін көреді.
"Оның сезімі — бір мезетте арман, әуестік әрі жан жарасы", — делінген қойылым сипаттамасында.
Бұл моноспектакльде Бурак Өзчивит өзінің үйреншікті экрандық бейнесінен шығып, көрерменге мүлде жаңа қырынан танылады. Айта кетейік, қойылымда ол жалғыз актер ретінде сахнаға шығады. Ресейге алдағы сапары туралы актер әлеуметтік желілердегі парақшаларында мәлімдеді.
Режиссер Чагры Шенсой сахналаған бұл қойылым — қарама-қайшылық пен жалғыздыққа толы Стамбұл қаласына арналған көркем поэма іспетті. Мұнда махаббат, жан күйзелісі мен құштарлық қала көшелерінің у-шуымен, қозғалтқыш дыбыстарымен және түнгі шамдардың жарығымен астасып жатады. Спектакль әр адамның ішінде бар рухани бос кеңістікті ашып көрсетіп, оны сағыныштың, махаббат пен үміттің бір көрінісі ретінде бейнелейді.
Қойылымның Мәскеудегі премьерасы 2 наурызда өтеді. Кейін актер Қазан қаласына сапар шегеді.
