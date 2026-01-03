Венесуэла астанасында жарылыстар болды – АҚШ-пен шиеленісе келе жағдай ушығып тұр
Hindustan Times басылымы жазғандай, оқиға болған аудандағы тұрғындар жарықсыз қалды.
Бірнеше шетелдік БАҚ хабарлағандай, адамдар кем дегенде жеті жарылысты естіген және төмен ұшып бара жатқан ұшақтарды көрген.
Бұл жағдай соңғы бірнеше айда АҚШ-пен шиеленіскен қақтығыс фонында орын алды. АҚШ билігі бірнеше рет трансұлттық қылмыспен және есірткі саудасымен күрес деп сипатталған операциялар жүргізген. Сонымен қатар, АҚШ бас прокуроры Пэм Бонди венесуэлалық президент Николас Мадуроны ұстатуға көмектесетін ақпарат үшін 50 миллион доллар сыйақы жариялады.
Осы арада Мадуро ағылшын тілінде АҚШ-қа бейбітшілікке шақырып, былай деді: "Соғысқа жоқ… Тек бейбітшілік… Бейбітшілік мәңгілікке!"
Каракас оқиғасының видеолары әлеуметтік желілерде таралуда. Қазіргі уақытта зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Венесуэла билігі оқиғаға ресми пікір білдірген жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, АҚШ пен Венесуэла арасындағы жағдай шиеленісе түсті: қарашада Дональд Трамп Венесуэла және оның айналасындағы әуе кеңістігін ресми түрде барлық рейстерге жабылғанын мәлімдеген.