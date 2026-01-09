Германияда қойлар дүкенге басып кірді
The Telegraph басылымының мәліметінше, 50 қой супермаркетке кіріп, азық-түлік сөрелерінің маңына жиналған. Куәгерлердің айтуынша, бұл жағдай бір қойдың келушілердің бірінің қалтасындағы тәттіні байқап, соның артынан еруінен басталған. Қалған қойлар да соның соңынан еріп кеткен.
50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning.— German Embassy London (@GermanEmbassy) January 7, 2026
After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. pic.twitter.com/ZkdXvT7Jcb
Қойлар өзін әдепсіз ұстап, бір адамды касса маңында бұрышқа тіреп тастаған. Салдарынан келушілер саудасын тоқтатуға мәжбүр болып, ал дүкен қызметкерлері барлық қойлар сыртқа шыққанға дейін супермаркет жұмысын уақытша тоқтатқан.
Жергілікті БАҚ дерегіне сүйенсек, бұл 50 қой 500 бастан тұратын үлкен отардан бөлініп кеткен.
Penny компаниясы оқиғаға байланысты қойларға бір жылдық тегін жем-шөп қоры берілетінін мәлімдеді. Бұл көңілді жағдай сауда желісіне көпшіліктің назарын аударып, өзіндік жарнамаға айналды.
Бұған дейін Таиландтағы ядролық жарылысқа ұқсас ерекше отшашу тұрғындарды шошытқанын жазғанбыз.