#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Әлем

Германияда қойлар дүкенге басып кірді

Германияда қойлар дүкенге басып кірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 10:46 Сурет: pixabay
Жақында Германияның оңтүстігіндегі Бургзинн муниципалитетінде орналасқан Penny сауда желісінің дүкендерінің бірінде қойлар тобы 20 минутқа жуық сауда жұмысына кедергі келтірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Telegraph басылымының мәліметінше, 50 қой супермаркетке кіріп, азық-түлік сөрелерінің маңына жиналған. Куәгерлердің айтуынша, бұл жағдай бір қойдың келушілердің бірінің қалтасындағы тәттіні байқап, соның артынан еруінен басталған. Қалған қойлар да соның соңынан еріп кеткен.

Қойлар өзін әдепсіз ұстап, бір адамды касса маңында бұрышқа тіреп тастаған. Салдарынан келушілер саудасын тоқтатуға мәжбүр болып, ал дүкен қызметкерлері барлық қойлар сыртқа шыққанға дейін супермаркет жұмысын уақытша тоқтатқан.

Жергілікті БАҚ дерегіне сүйенсек, бұл 50 қой 500 бастан тұратын үлкен отардан бөлініп кеткен.

Penny компаниясы оқиғаға байланысты қойларға бір жылдық тегін жем-шөп қоры берілетінін мәлімдеді. Бұл көңілді жағдай сауда желісіне көпшіліктің назарын аударып, өзіндік жарнамаға айналды.

Бұған дейін Таиландтағы ядролық жарылысқа ұқсас ерекше отшашу тұрғындарды шошытқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Өскеменде зергерлік дүкенге бас сұққан екеу алтын жүзікті бижутерияға алмастырып кеткен
18:58, 22 желтоқсан 2025
Өскеменде зергерлік дүкенге бас сұққан екеу алтын жүзікті бижутерияға алмастырып кеткен
Құтқарушылардың ерлігі: Алматыда алақоржындар мен қойлар өрттен құтқарылды
14:38, 12 тамыз 2025
Құтқарушылардың ерлігі: Алматыда алақоржындар мен қойлар өрттен құтқарылды
Армениядағы митинг кезінде наразылық білдірушілер тобына жүк көлігі басып кірді
10:11, 10 мамыр 2024
Армениядағы митинг кезінде наразылық білдірушілер тобына жүк көлігі басып кірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: