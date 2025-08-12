#Қазақстан
Қоғам

Құтқарушылардың ерлігі: Алматыда алақоржындар мен қойлар өрттен құтқарылды

2025 жылғы 11 тамыз түнінде Алматыда құтқарушылардың көмегі жануарларға – қойлар мен хомяктарға қажет болды. Олар өрт шыққан ғимараттан құтқарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 11 тамыз түнінде Алматыда құтқарушылардың көмегі жануарларға – қойлар мен хомяктарға қажет болды. Олар өрт шыққан ғимараттан құтқарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткендей, сағат 23:23-те "112" пультіне Жетісу ауданындағы Райымбек даңғылында орналасқан нысанда өрт шыққаны туралы хабарлама түскен. 4 минуттан кейін алғашқы өрт сөндіру бригадалары оқиға орнына жетті.

"Жеке тұрған шаруашылық блоктың шатыры жанып жатты, өрт аумағы 40 м² құрады. Барлау кезінде ішінде жануарлар бар екені анықталды. Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында өрт орнынан 19 хомяк пен 10 қой аман-есен құтқарылды", – деп хабарлады ведомство.

Өрт сағат 23:57-де оқшауланып, 00:05-те толық сөндірілді. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.

Еске сала кетейік, бұған дейін, 8 тамызда Алматыдағы Зерделі ықшамауданында бес қабатты үйде өрт шығып, 27 адам эвакуацияланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
