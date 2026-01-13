Жүздеген лондондық "Метроға шалбарсыз міну" акциясына қатысты
Бұл шараның саяси мақсаты да, ресми ұйымдастырушылары да жоқ. Ол 20 жыл бұрын Нью-Йоркте басталған дәстүрдің жалғасы болып саналады және содан бері әлемнің басқа қалаларына да таралған. Осылайша, 11 қаңтар күні бірнеше сағат бойы Лондон метросы әдеттегі асығыстықтан гөрі тыныш, жайлы орынға айналды.
Daily Mail басылымының жазуынша, Лондонның орталығында жүзден аса адам метро пойыздарына пальто, шарф және аяқ киіммен, бірақ шалбарсыз отырды. Жиын Қытай кварталы маңында түстен кейін басталды: қатысушылар шағын топтарға бөлініп, бір желіден екіншісіне ауысып жүрді. Олар жолаушылардың күлкісін тудырып, назарларды өзіне аударды және көптеген фотосуреттердің нысанына айналды.
Қатысушылардың айтуынша, акцияның негізгі идеясы – күнделікті қысқы күйбең тіршіліктен шығып, өзгеше бір нәрсе жасау, бейтаныс адамдармен бірге күлу.
Бұған дейін Жапонияда мысық вокзал басшысы болып тағайындалғанын жазғанбыз.